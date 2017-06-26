Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
ВКС РФ провели учения на военной базе в Киргизии
Весь мир
Снайперы ИГ ведут охоту за офицерами движения «Хезболла» в Ираке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Снайперы ИГ ведут охоту за офицерами движения «Хезболла» в Ираке

    15:53  26 Июня 2017
    91

    Снайперы ИГ ведут охоту за офицерами движения «Хезболла» в Ираке

    Киркук, 26 июня. Снайперы «Исламского государства»* убили нескольких высокопоставленных офицеров «Хезболлы» и армии Ирака.

    Военные источники в Ираке сообщают, что «Исламское государство» (террористическая группировка запрещена в России) терпит в стране одно поражение за другим. Боевики стараются избегать прямых боестолкновений и действуют из снайперских засад.

    Снайперы ИГ ведут охоту за офицерами движения «Хезболла» в Ираке

    Подконтрольное «Халифату» информационное агентство опубликовало данные о том, что снайперской группе «Исламского государства» удалось убить нескольких офицеров ливанского движения «Хезболла» и армии Ирака в районе нефтяных месторождений Айджаил провинции Киркук.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #ирак #хезболла #киркук
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Гроза надвигается на Москву: МЧС опубликовало экстренное предупреждение

        15:13 26 Июня 2017 352
        Читать
        15:11
        Сегодня

        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения
        14:55
        Сегодня

        Песков рассказал о подготовке к телефонному разговору лидеров «нормандской четверки»

        14:16
        Сегодня

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу
        13:39
        Сегодня

        Песков рассказал, что предпримут в Кремле после блокировки Telegram
        12:20
        Сегодня

        Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 961

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1313

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1601

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3904

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        509
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1313
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1461
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        2008
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        309