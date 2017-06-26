Снайперы ИГ ведут охоту за офицерами движения «Хезболла» в Ираке

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Киркук, 26 июня. Снайперы «Исламского государства»* убили нескольких высокопоставленных офицеров «Хезболлы» и армии Ирака.

Военные источники в Ираке сообщают, что «Исламское государство» (террористическая группировка запрещена в России) терпит в стране одно поражение за другим. Боевики стараются избегать прямых боестолкновений и действуют из снайперских засад.

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство опубликовало данные о том, что снайперской группе «Исламского государства» удалось убить нескольких офицеров ливанского движения «Хезболла» и армии Ирака в районе нефтяных месторождений Айджаил провинции Киркук.

* Организация запрещена на территории РФ.