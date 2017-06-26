Платные велопарковки могут появиться в Петербурге

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Санкт-Петербург, 26 июня. Власти Петербурга рассматривают возможность создания в городе платных, охраняемых велопарковок.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры администрации Петербурга запустил опрос среди жителей Северной столицы, насколько нужны им парковки для велосипедов, где их устанавливать и, главное, готовы ли они платить за это.

На данный момент рассматривается несколько вариантов стоимости услуги — 50 рублей в час или от 50 до 100 рублей. При этом чиновники уточняют, что обладатели абонемента получат существенную скидку. Опрос продлится до конца июля, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».