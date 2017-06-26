Донбасс по «формуле Макрона», или Как президент Франции пиарится на «нормандском формате»

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время предоставить лидерам «нормандского формата» комплекс мер по решению кризиса в Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко уже успел окрестить предложение своего французского коллеги «формулой Макрона».

В чем именно данная формула будет заключаться еще неизвестно, но сам Макрон прочит скорый прорыв в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. Он представит «нормандской четверке» свой комплекс мер в конце этого месяца или в начале следующего — в любом случае, до саммита G20, назначенного на 7–8 июля.

Самоуверенность Макрона

По мнению политолога Михаила Погребинского, то, что Макрон обещает продвинуть «нормандский формат» вперед уже в первые месяцы своего президентства, показывает его очень самоуверенным политиком.

Национальные лидеры Украины, Германии и России, конечно, могут ответить на инициативу Макрона и провести с ним телефонные переговоры, но вряд ли в «нормандском формате» действительно намечается прорыв. Слишком долго данное направление международной дипломатии уже находится тупике по вине украинской стороны.

«Перспективы следующего совещания «нормандской четверки» зависят от того, чем закончился прямой контакт Макрона и Путина, когда последний приезжал в Париж в конце мая. Может быть, во время блиц-визита российского президента во Францию и были достигнуты какие-то договоренности. Тем не менее я в этом не уверен. Макрон говорит о предстоящей встрече очень уверенно и явно хочет показать себя хозяином «нормандского формата». Учитывая, что этот формат сейчас находится в тупике, он ведет себя по меньшей мере странно», — заявил Михаил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Вся эта история может быть проявлением неопытности Макрона как политика. Вряд ли он всерьез может рассчитывать на то, что Путин и Меркель по первой его команде явятся к нему для обсуждения украинского вопроса. Между тем, выступая во Франции, Макрон пытался преподать очередной раунд «нормандского формата» как решенный вопрос, причем другие национальные лидеры едва ли не вызваны им на ковер.

«Потому лично мое предположение: Макрон несколько забегает вперед, и переговоры будут лишь формальностью, от которой не следует ждать никаких результатов. Или же — единственный разумный вариант объяснения ситуации — во время визита Путина во Францию Макрон дал ему какие-то гарантии, что окажет давление на Порошенко и заставит того вести конструктивный разговор. Да, я думаю, что это — единственный вариант, при котором российский президент мог бы согласиться на такую беседу», — приводит свою позицию Погребинский.

Новая метла метет начисто

В принципе, то, что Макрон заявил о сборе «нормандской четверки» после своей встречи с Порошенко, может быть весьма показательно. Прежде чем украинский президент согласится обсуждать хоть что-то с российской стороной, на него должно быть оказано давление. С другой стороны, политолог мало верит в такой вариант.

«По тем публичным высказываниям, которые мы до сих пор слышали от Макрона, можно сделать вывод, что в вопросе Донбасса он полностью поддерживает Порошенко и Украину. Так зачем же тому же Путину ехать куда-то и встречаться в «нормандском формате», если нет никаких оснований ожидать, что на переговорах может произойти какой-нибудь прорыв?» — задается вопросом Погребинский.

Возможно, призыв Макрона демонстрирует не столько желание новоизбранного французского президента заняться реальной дипломатической работой, сколько его любовь к самопиару. Ссылаясь на «нормандский формат» и выставляя себя его лидером, Макрон попросту желает прорекламировать себя среди своих сограждан.

«Макрон пытается сейчас выставить себя новым человеком, избавиться от ассоциаций с Олландом. Именно потому он и говорит о том, что будет на чем-то настаивать, именно поэтому он обещает прорыв. Он хочет выставить все так, будто бы это он позвонил Путину и закатил сцену из-за того, что Россия якобы не выполняет минские соглашения. На мой взгляд, это выглядит достаточно смешно», — подводит итог политолог.

Напомним, что ранее в Кремле заявили, что следующий раунд переговоров в «нормандском формате» может пройти очень скоро. Впрочем, по словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, пока речь идет не о личной встрече Макрона, Порошенко, Меркель и Путина, а только о телефонном разговоре.