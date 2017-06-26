Нарушительницу ПДД Багдасарян задержали за прогул обязательных работ

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Москва, 26 июня. Скандально известная участница гонок «золотой молодежи» на Gelendewagen Мара Багдасарян задержана в Москве за прогул общественных работ.

По словам ее адвоката Давида Кемуларии, «сейчас ее задержали приставы, якобы по причине того, что она пропустила часть рабочего дня, везут в суд».

По предварительным данным, гонщицу будут судить по 4 ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания».

Как сообщало ранее издание «Дни.Ру», 20 июня стритрейсершу окончательно лишили права на управление транспортными средствами.

Напомним, в ходе судебного процесса прокурор объявил, что Багдасарян должна быть пожизненно лишена водительских прав, поскольку страдает от эпилепсии.