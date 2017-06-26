Ирак: боевики ИГ контролируют менее одного процента Старого Мосула

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Мосул, 26 июня. Иракские военные сообщают, что второй по величине город страны практически полностью освобожден от «Исламского государства»*.

Бригадный генерал Яхъя Расул заявил иракским СМИ, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удерживают под своим контролем лишь один процент исторической части Мосула. Игиловцы полностью окружены, наступление идет сразу по трем направлениям.

Генерал подчеркнул, что приоритетом для войск остается спасение мирных жителей Мосула. Для беженцев созданы безопасные коридоры для эвакуации из города, организованы специальные лагеря для размещения перемещенных лиц. По данным разведки в плену боевики все еще удерживают до 90 тысяч мирных жителей.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что подрыв мечети Ан-Нури ознаменовал полное поражение ИГИЛ* в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.