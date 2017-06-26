Вкалывают роботы: как искусственный разум помогает искать гиперскоростные звезды

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Европейский зонд GAIA и система искусственного интеллекта дали ученым возможность открыть самые быстрые звезды в галактике и найти сразу шесть светил, которые в будущем «выскочат» за пределы Млечного Пути, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS. Именно искусственный интеллект (ИИ) позволит сократить время на совершение самых важных в истории человечества научных открытий, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

«Эти сверхбыстрые звезды очень важны для изучения структуры Млечного Пути. Многие из них уже пролетели большие расстояния, однако их общей родиной является ядро галактики, сверхплотный регион материи, скрытый от нашего взора темными облаками межзвездного газа и пыли. Поэтому эти звезды очень важны для изучения гравитационного поля галактики», — говорит Елена Росси из Лейденского университета Нидерландов.

Стоит отметить, что сверхбыстрые звезды были обнаружены земными учеными еще в начале далеких 2000-х годов. Скорость таких светил достигала 500 километров в секунду, что позволяло им преодолевать притяжение галактики и улетать в межгалактическое пространство.

«На сегодняшний день самая быстрая из звезд достигает скорости в 1500 километров в секунду. Некоторые ученые полагают, что такие скорости приобретаются во время сильного гравитационного взаимодействия с ядром нашей галактики, где находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А», — поясняет российский эксперт.

Кроме этого, звезды могу разгоняться до гиперскоростей за счет близкого расположения светила к эпицентру взрыва сверхновой. Эти два эффекта позволяют ученым делать вывод о том, как устроена наша галактика, черные дыры и даже темная материя. Главной задачей зонда GAIA является поиск и изучение таких космических объектов.

Тем не менее, по словам Росси, решение этой задачи оказалось намного сложнее, чем предполагалось изначально. Дело в том, что детальное, или «ручное», изучение каждого сверхбыстрого объекта заняло бы целую человеческую жизнь. Именно по этой причине европейские астрономы создали систему ИИ, которая самостоятельно проводит анализ полученных с зонда фотографий.

«Это очень мудрое и изящное решение, которое позволяет разгрузить людей, дав им возможность заниматься другими, более полезными исследованиями. Кроме того, искусственный разум может с большей точностью оценить скорость, траекторию движения таких объектов. Главное чтобы мощности программы хватило, хотя сейчас технологии сами развиваются на гиперскоростях», — поясняет ситуацию Лагин.

В настоящее время ИИ уже обнаружил шесть звезд, скорости которых превышают отметку в 400 километров в секунду.

«Сейчас мы вступаем в эру искусственного интеллекта, который позволит нам сократить время на совершение самых важных в истории человечества научных открытий. Не надо бояться того, что ИИ уничтожит человечество и т.д. Я уверен, что люди совершают ошибку, наделяя компьютер человеческим сознанием с опасением того, что человечество сможет его уничтожить. Там мыслительные процессы иного порядка, они могут быть очень полезными для нас. Я рад, что мы (человечество. — Прим. ФАН) наконец дошли до этого», — продолжает российский астроном.

Кроме того, эксперт уверен, что в будущем искусственный интеллект будет помогать человечеству пилотировать космические корабли, которые будут использовать для движения новые физические принципы.

«С развитием технологий космического кораблестроения будут значительно увеличиваться и скорости судов. Пилотам придется активно использовать ИИ для того, чтобы во время движения корабль не столкнулся с крупными космические объектами — астероидами, кометами и т.д. Не стоит забывать и о том, что искусственный интеллект будет более точно маневрировать и использовать топливо», — заключил ученый.

Напомним, использование вычислительной мощи искусственного интеллекта увеличило число известных человечеству гиперскоростных светил почти в два раза и позволило астрономам раскрыть одну общую для них закономерность: все они являются относительно небольшими телами, чья масса не превышает солнечную больше чем в 4–5 раз. Такая особенность сверхбыстрых звезд даст ученым возможность понять, как именно они бегут из центра Млечного Пути и как много звезд там обитает.