Путин поучаствует в заседании бюро Союза машиностроителей в Ижевске

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Москва, 26 июня. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Ижевске, сообщается на сайте правительства.

Во вторник, 27 июня, глава государства посетит столицу Удмуртии. В рамках рабочего визита Путин посетит концерн «Калашников» и поучаствует в заседании бюро Союза машиностроителей РФ и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Президент планирует встретиться со специалистами в области оборонного предприятия и школьниками, которые победили научно-технические соревнования. Путин также изучит технологию производства продукции завода «Купол», который специализируется на производстве продукции военного и гражданского назначения.

Ранее сообщалось, что президент России посетит аварийный дом жительницы Ижевска, которая обратилась к нему в ходе «прямой линии».