Расселение пятиэтажек в рамках реновации в Москве может начаться в конце 2017 года

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Москва, 26 июня. Расселение московских пятиэтажек, попавших в программу реновации, может начаться уже уже в конце нынешнего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил, что город уже сейчас располагает квартирами, куда могут переселить жителей домов, подлежащих сносу в рамках программы реновации. Хуснуллин уточнил, что часть этих квартир находится в ведении Департамента городского имущества, а часть — «Управления гражданского строительства».

«Думаю, что первые варианты квартир для переселения из пятиэтажек мы сможем предложить уже в конце года. У города есть дома для таких нужд — как готовые, так и строящиеся. Если жители будут за то, чтобы переехать в эти дома, то мы сможем предлагать там квартиры», — рассказал чиновник.

Также Хуснуллин пообещал, что за счет современных технологий переезжающие москвичи смогут меньше платить за коммунальные услуги. Кроме того, во всех новых домах уже будут установлены внутридомовые и внутриквартирные счетчики, передает «Ридус».