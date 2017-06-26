Дворкович протестировал спортивный КамАЗ перед ралли «Шелковый путь — 2017»

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Москва, 26 июня. Вице-премьер России Аркадий Дворкович принял участие в испытаниях спортивного КамАЗАа, который отправится защищать честь российских раллийных гонщиков на ралли «Шелковый путь — 2017». Замглавы правительства очень высоко оценил технические качества российского спортивного грузовика.

Дворкович оценил управление грузовиком самостоятельно, после чего принял участие в тестовом заезде, при этом за рулем был профессиональный гонщик Эдуард Николаев. «Ваши ребята — настоящие чемпионы!» — объявил вице-премьер.

Как сообщают «Аргументы и Факты», трансконтинентальный марафон «Шелковый путь — 2017» стартует из Москвы 7 июля. Конечной точкой огромного марафона будет китайский город Сиань, куда участники ралли прибудут к 22 июля, после того, как побывают в Чебоксарах, Уфе, Астане, Урумчи и Чжунвэе.