Назван топ-10 популярнейших автомобилей на московском рынке

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Москва, 26 июня. Автомобильные эксперты исследовали московский рынок и составили рейтинг самых востребованных автомобилей за прошлый месяц.

По итогам анализа оказалось, что первое место досталось южнокорейской Hyundai Solaris, владельцами которой стали 1167 человек. Безоговорочный лидер прошлых четырех месяцев KIA Rio занял вторую строчку рейтинга.

На столичном рынке было приобретено 1138 авто данной марки. Тройку замкнул автомобиль чешского концерна Skoda Rapid — 669 проданных авто.

Далее по списку идут корейская Hyundai Creta — 668 единиц и немецкий Volkswagen Polo — 633 штуки.

Отметим, что в рейтинг также попали Skoda Octavia, KIA Sportage, японская Toyota Camry, немецкий Volkswagen Tiguan, а также KIA Ceed.