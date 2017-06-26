Назван топ-10 регионов России с самыми одинокими мужчинами

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Москва, 26 июня. Специалисты соцсети «Фотострана» в ходе исследования выяснили, в каких регионах России одинокие мужчины чаще всего ищут любовь на сайтах знакомств.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. Там 8% мужчин ищут в Интернете вторую половину. На втором месте — Крым с 7,34% одиноких мужчин, третьем — Липецкая область с 7,16%. Четвертое и пятое место занимают Москва и Ненецкий автономный округ. Также в десятку попали республика Коми, Ярославская и Псковская области, Краснодарский и Камчатский края.

Добавим, ранее путешествующие по России туристы составили топ-10 городов с самой вкусной едой. Его возглавил Владивосток.