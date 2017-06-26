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«Фашизм пришел в наш дом»: в ДНР состоялся «Форум спасения Мариуполя»
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    «Фашизм пришел в наш дом»: в ДНР состоялся «Форум спасения Мариуполя»

    15:30  26 Июня 2017
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    «Фашизм пришел в наш дом»: в ДНР состоялся «Форум спасения Мариуполя»

    Донецк, 26 июня. В Донецке состоялось заседания общественной инициативы, созданной месяц назад «Форум спасения Мариуполя». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Мероприятие проходило в одном из залов библиотеки им. Крупской, где собрались очевидцы происходящих событий на Украине времен 2014 года, люди, побывавшие под обстрелами и в украинском плену. Помимо жителей Мариуполя здесь присутствовали жители Одессы, Красноармейска и Херсона, которых объединяет искреннее желание помочь жителям на украинской стороне в борьбе с киевским режимом.

    «Фашизм пришел в наш дом»: в ДНР состоялся «Форум спасения Мариуполя»

    «Беда коснулась всех – не только людей, которые оказались беженцами или теми, кто попал сюда по программе обмена пленными. У нас одна общая беда – фашизм пришел в наш дом. И сегодня мы будем говорить о победе над фашизмом и о том, чем же отличается немецкий фашизм от современного украинского», — рассказывает руководитель общественной инициативы «Форум спасения Мариуполя» Ирина Попова.

    Участники мероприятия выступили с докладами на тему о борьбе с фашизмом, а также поделились собственными воспоминаниями о пережитом.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #днр #донбасс #донецк #мариуполь
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