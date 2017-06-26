Врачебная страшилка: чем закончилась история про 22 удаленных зуба в Петербурге

В Избранное

Вся Россия в конце мая содрогнулась от вопиющей медицинской ошибки. Врач одной из стоматологических клиник Петербурга удалила пациентке 22 здоровых зуба. Взамен она взяла за это почти 850 тысяч рублей. После того, как историей заинтересовались СМИ и сотрудники Следственного комитета, оказалось, что дело обстоит немного не так. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался со стоматологом, который изучал материалы дела.

Что было известно об этой истории в самом начале? В 2014 году 43-летняя пациентка по имени Нина Чижова пришла лечить зубы в клинике «Берикет» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Там 40-летняя дама-стоматолог Эмма Калмыкова убедила ее в необходимости операции в ротовой полости. После чего удалила зубы, установила «мосты», которые оказались некачественными. Это версия, которую сама Чижова активно распространяла в СМИ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Все это выглядело немного странно, учитывая последующую реакцию в медицинском сообществе. Врачи рассмотрели в эфирах снимки Чижовой. На них видно, что и до лечения ее зубы не отличались красотой и здоровьем, а после стоматологического вмешательства остались на месте. Если коротко: возможно, была допущена ошибка при лечении, но зубы никто не удалял! Пациентке провели депульпирование — удаление пульпы, в которой находится нерв зуба.

«Никакой трагедии там нет. Пациентка пытается отстаивать свои права и возместить ущерб, который ей нанесен. А вся страшилка об удаленных зубах — ошибка Следственного комитета, который на своем официальном сайте выставил недостоверную информацию. Это нагнетание общественной истерии», — говорит в беседе с ФАН директор клиники челюстно-лицевой хирургии, проректор по учебной работе СПбГМУ имени академика Павлова Андрей Яременко.

Чижова обратилась в клинику, имея неправильный прикус. Он мешал работать челюсти и мог впоследствии доставить много проблем. Калмыкова предложила Чижовой лечение, та согласилась, но письменного согласия на медицинское вмешательство не дала. А после осталась недовольна и лечением: мол, поставленные коронки отвалились.

«Чижова обратилась в суд, который выиграла. Судья постановил выплатить ей пять миллионов рублей: вернуть деньги за операцию и оплатить все расходы на дальнейшее и повторное лечение. Но клиника «Берикет» к тому моменту уже закрылась, на ее месте открылась другая — и пациентка обратилась в Следственный комитет. В рамках доследственной проверки была сделана первичная экспертиза. Она показала, что медицинскую услугу можно было и не оказывать в таком объеме и что лечение было некачественным. На основании этого было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Но никто не удалял зубы, из них просто были удалены нервы, что для следователей почему-то стало одним и тем же процессом», — продолжает Яременко.

По его словам, дальше мир «взорвался». Внимания проблеме якобы вырванных зубов уделили столько же, сколько урагану с жертвами в Москве.

«Эта история не является, по большому счету, предметом разбирательства следственных органов. Это обычный спор между поставщиком и потребителем. В стоматологии вообще складывается такая обстановка, когда пациент для получения бесплатной судебно-медицинской экспертизы обращается в следственные органы. Потом ему выдается заключение, с которым пациент идет в суд. И число таких дел зашкаливает неимоверно. Одно дело, когда пациент сам оплачивает экспертизу и еще 20 раз подумает, прежде чем пытаться получить компенсацию с сомнительным результатом. Другое дело, когда эта проверка бесплатная. Она парализует работу всей медицинской организации полностью», — уверен эксперт ФАН.

Он отмечает, что средняя стоматологическая клиника — это обычно один-два врача, и бухгалтер на четверть ставки.

«Когда они оказываются внутри доследственной проверки или судебного заседания, работа останавливается не на один день. Это идет вразрез с мнением президента Путина о работе малого бизнеса. И как к этой проблеме подступиться, никто не знает. Та же Чижова просто захотела получить дополнительные рычаги возмещения ущерба. Ведь человек, находящийся в роли подозреваемого, окажется более разговорчивым, чем просто руководитель медицинской организации», — замечает Яременко.

Врач при этом считает, что пять миллионов по решению суда — это очень много.