Макрон успокоил Порошенко: Франция никогда не признает «аннексию» Крыма

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Киев, 26 июня. Париж не признает присоединение Крыма к России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, между Францией и Украиной существуют «очень давние отношения, очень глубокая история».

«Если мы говорим о захвате Крыма Россией, Франция всегда поддерживала суверенитет Украины в рамках тех границ, которые были признаны на международном уровне, соответственно, Франция не признает аннексии Крыма», — сказал французский лидер по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, его слова приводит телеканал «112 Украина».

Напомним, ранее Порошенко заявил, что достиг договоренности с Макроном о подготовке новых вариантов мирного урегулирования в Донбассе в рамках «нормандского» формата. Президент Франции также отметил, что в последние дни июня и первые дни июля состоятся ближайшие переговоры по Украине в «нормандском» формате.