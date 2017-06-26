Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

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Москва, 26 июня. Известный российский актер Владимир Этуш в понедельник был срочно доставлен в НИИ имени Склифосовского после падения. Как пояснил источник Федерального агентства новостей, в настоящее время артист находится в приемном покое, где его осматривают врачи.

Согласно предварительным данным, Этуш упал на лестнице во время визита в стоматологическую клинику. Супруга актера, которая шла с ним рядом, не смогла удержать мужа. Сведений о состоянии 95-летнего актера пока не поступало.

Напомним, что Владимир Этуш в разное время выступал на подмостках театра имени Вахтангова и театра имени Ермоловой. Телезрителю он знаком по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино», «12 стульев» и «Классик».