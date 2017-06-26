ВАЗ столкнулся с Audi на трассе во Владимирской области: погибли три человека

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Воронеж, 26 июня. Страшное ДТП произошло во Владимирской области: три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. Как рассказали в управлении ГИБДД по региону, авария произошла рано утром на 118-м км автодороги «Колокша- Верхние Дворики» в Александровском районе.

Как стало известно, водитель автомобиля ВАЗ-2144 выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с Audi 80. В результате сильного удара на месте аварии скончались пассажир иномарки и два пассажира ВАЗа. В Александровскую районную больницу были госпитализированы оба водителя, а также еще один пассажир Audi.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, пять человек погибли и один пострадал при столкновении двух иномарок Nissan и Renault Logan у села Лебедевка в Саратовской области.