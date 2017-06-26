В ICQ добавили функцию групповых видеозвонков

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Москва, 26 июня. В мессенджере ICQ появилась функция групповых аудио- и видеозвонков, сообщили в пресс-службе Mail.Ru.

Как стало известно, в коллективном звонке могут участвовать одновременно четыре человека. Новая опция появилась в десктопной версии мессенджера. Доступна она пока только на ПК. Владельцы мобильной версии ICQ на смартфонах Android или iOS пока не могут создавать группы, но могут присоединяться к уже существующей.

Лента сообщений мессенджера также претерпела ряд изменений — отправленные видео воспроизводятся теперь прямо в основном диалоге.