Новости ДНР и ЛНР: Гройсман о блокаде, Макрон хочет Донбасс, «похороны» Новороссии

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Новости ДНР и ЛНР, 26 июня. Гройсман обвинил Россию в заинтересованности в блокаде Донбасса; Макрон надеется поднять свой авторитет за счет нормандского формата; Порошенко считает, что «похоронил» Новороссию при помощи ВСУ.

Гройсман нашел «виновных» в блокаде Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман нашел «виновника» блокады Донбасса. Как ни странно, этим виновником оказались не «герои АТО», украинские радикалы и потворствующие им депутаты Верховной рады и украинское правительство, а совсем наоборот — Россия.

По утверждению Гройсмана, организаторы торговой блокады Донбасса якобы координировали свои действия с Москвой. «То, что делали организаторы блокады Донбасса, делалось в полной координации с россиянами, в этом нет никаких сомнений», — заявил Гройсман.

Напомним, в конце января 2017 года группа бывших участников АТО в Донбассе, поддерживаемых украинскими националистами и наиболее радикальными депутатами Верховной рады, заблокировала железнодорожное сообщение Украины с территориями Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ на блокаду руководство ДНР и ЛНР ввело внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого блокаду территорий ДНР и ЛНР уже вполне официально санкционировали в украинском руководстве.

По мнению же главы украинского кабмина Владимира Гройсмана, организаторы блокады Донбасса намеренно создали ситуацию, при которой стало возможным введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, в результате чего выиграла Россия.

«Сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши металлургические комбинаты стопроцентно работают на российскую экономику. Авторы блокады сами перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали», — заявил Гройсман.

Макрон «дебютирует» с Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко, возможно, надеется на главу Франции Эммануэля Макрона как на «доброго следователя» в деле урегулирования в Донбассе. Во всяком случае, ситуация на востоке Украины стала одним из основных пунктов повестки во время встречи Порошенко и Макрона, которая проходит в Елисейском дворце. На официальной странице Порошенко в Facebook идет прямая трансляция встречи.

Программой рабочего визита главы Украины в Париж также предусмотрены встречи Порошенко с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и председателем французского Сената (парламента) Жераром Ларше.

В ходе визита Порошенко планирует скоординировать с Макроном позиции Украины и Франции по урегулированию в Донбассе, утверждают официальные источники. Возможно, Порошенко рассчитывает вместе с Макроном «дружить против России».

Ранее президент Украины обсудил донбасскую тему с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречей со своим французским коллегой Порошенко надеется окончательно скоординировать с Западом свою позицию по конфликту в Донбассе.

Уже на этой неделе должны пройти очередные телефонные переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция), на которых вместо бывшего французского президента Франсуа Олланда дебютирует новый хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон.

Порошенко «похоронил» Новороссию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии якобы был «похоронен» благодаря «героизму» украинской армии. Об этом глава украинского государства заявил в одном из интервью, сообщает «Лента.ру».

«Народ Украины за эти три года похоронил проект Новороссии, — заявил Порошенко. — Очень хорошо восстановленные, возрожденные ВСУ (Вооруженные силы Украины) не дают никакой возможности, никакой надежды [вооруженным силам ДНР и ЛНР] на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины».

Ранее Петр Порошенко уже делал громкие заявления относительно якобы «краха» идеи Новороссии. Так, в феврале президент Украины заявил, что проект «Новороссия» якобы был похоронен в степях под Днепропетровском (ныне Днепр). По словам Порошенко, Украина «в казацких степях» выиграла «генеральное сражение за свою соборность».

Новороссия, как конфедерация Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), была провозглашена в мае 2014 года. Те, кто стоял у истоков ДНР и ЛНР, мечтали, что к «большой» Новороссии в перспективе присоединятся Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области Украины, напоминает издание.