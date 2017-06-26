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Новости ДНР и ЛНР: Гройсман о блокаде, Макрон хочет Донбасс, «похороны» Новороссии
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    Новости ДНР и ЛНР: Гройсман о блокаде, Макрон хочет Донбасс, «похороны» Новороссии

    15:32  26 Июня 2017
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    Новости ДНР и ЛНР: Гройсман о блокаде, Макрон хочет Донбасс, «похороны» Новороссии

    Новости ДНР и ЛНР, 26 июня. Гройсман обвинил Россию в заинтересованности в блокаде Донбасса; Макрон надеется поднять свой авторитет за счет нормандского формата; Порошенко считает, что «похоронил» Новороссию при помощи ВСУ.

    Гройсман нашел «виновных» в блокаде Донбасса

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман нашел «виновника» блокады Донбасса. Как ни странно, этим виновником оказались не «герои АТО», украинские радикалы и потворствующие им депутаты Верховной рады и украинское правительство, а совсем наоборот — Россия.

    По утверждению Гройсмана, организаторы торговой блокады Донбасса якобы координировали свои действия с Москвой. «То, что делали организаторы блокады Донбасса, делалось в полной координации с россиянами, в этом нет никаких сомнений», — заявил Гройсман.

    Напомним, в конце января 2017 года группа бывших участников АТО в Донбассе, поддерживаемых украинскими националистами и наиболее радикальными депутатами Верховной рады, заблокировала железнодорожное сообщение Украины с территориями Донецкой и Луганской народных республик.

    В ответ на блокаду руководство ДНР и ЛНР ввело внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого блокаду территорий ДНР и ЛНР уже вполне официально санкционировали в украинском руководстве.

    По мнению же главы украинского кабмина Владимира Гройсмана, организаторы блокады Донбасса намеренно создали ситуацию, при которой стало возможным введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, в результате чего выиграла Россия.

    «Сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши металлургические комбинаты стопроцентно работают на российскую экономику. Авторы блокады сами перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали», — заявил Гройсман.

    Гройсман нашел «виновных» в блокаде Донбасса

    Макрон «дебютирует» с Донбассом

    Президент Украины Петр Порошенко, возможно, надеется на главу Франции Эммануэля Макрона как на «доброго следователя» в деле урегулирования в Донбассе. Во всяком случае, ситуация на востоке Украины стала одним из основных пунктов повестки во время встречи Порошенко и Макрона, которая проходит в Елисейском дворце. На официальной странице Порошенко в Facebook идет прямая трансляция встречи.

    Программой рабочего визита главы Украины в Париж также предусмотрены встречи Порошенко с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и председателем французского Сената (парламента) Жераром Ларше.

    В ходе визита Порошенко планирует скоординировать с Макроном позиции Украины и Франции по урегулированию в Донбассе, утверждают официальные источники. Возможно, Порошенко рассчитывает вместе с Макроном «дружить против России».

    Ранее президент Украины обсудил донбасскую тему с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречей со своим французским коллегой Порошенко надеется окончательно скоординировать с Западом свою позицию по конфликту в Донбассе.

    Уже на этой неделе должны пройти очередные телефонные переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция), на которых вместо бывшего французского президента Франсуа Олланда дебютирует новый хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон.

    Петр Порошенко надеется на Эммануэля Макрона в деле урегулирования в Донбассе

    Порошенко «похоронил» Новороссию

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект создания Новороссии якобы был «похоронен» благодаря «героизму» украинской армии. Об этом глава украинского государства заявил в одном из интервью, сообщает «Лента.ру».

    «Народ Украины за эти три года похоронил проект Новороссии, — заявил Порошенко. — Очень хорошо восстановленные, возрожденные ВСУ (Вооруженные силы Украины) не дают никакой возможности, никакой надежды [вооруженным силам ДНР и ЛНР] на какое-либо продвижение на дальнейшую территорию Украины».

    Ранее Петр Порошенко уже делал громкие заявления относительно якобы «краха» идеи Новороссии. Так, в феврале президент Украины заявил, что проект «Новороссия» якобы был похоронен в степях под Днепропетровском (ныне Днепр). По словам Порошенко, Украина «в казацких степях» выиграла «генеральное сражение за свою соборность».

    Новороссия, как конфедерация Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), была провозглашена в мае 2014 года. Те, кто стоял у истоков ДНР и ЛНР, мечтали, что к «большой» Новороссии в перспективе присоединятся Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Херсонская области Украины, напоминает издание.

    Новороссия была провозглашена в мае 2014 года

    Автор: Алексей Громов
    #днр #ато #всу #порошенко #лнр #макрон
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