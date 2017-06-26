Роспотребнадзор в ходе I смены закрыл 13 нелегальных детских лагерей

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Москва, 26 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о закрытии 13 нелегальных детских лагерей во время первой летней смены. В лагерях отдыхало 477 детей.

«В первую смену нами было закрыто 13 летних оздоровительных учреждений, которые были открыты без должного уведомления надзорных органов, органов местной власти», — пояснила она.

Сейчас работа этих лагерей приостановлена, а родителям возмещены затраты на отдых.Всего по данным ведомства, сейчас в России начали свою работу 39 тысяч детских лагерей. В них заехали более 2,7 миллиона детей.

