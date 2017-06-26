Гроза надвигается на Москву: МЧС опубликовало экстренное предупреждение

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Москва, 26 июня. ГУ МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение о грозе, граде и мощном ветре, которые ожидаются в Москве в понедельник. Водителям рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, пешеходам — держаться подальше от шатких конструкций.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», 26 июня до 21:00 по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, град, юго-западный ветер 5–10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15–20 метров в секунду», — приводит РИАМО сообщение службы.

Жителям и гостям столицы советуют закрывать окна в помещениях и по возможности избегать неустойчивых конструкций и деревьев.

Как передает Утро.ru, в столице объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве воздух прогреется до 21-23 градусов тепла. Во вторник, 27 июня, ожидаются переменная облачность, дождь и до 22 градусов тепла. Однако уже в среду, как обещают специалисты, распогодится.