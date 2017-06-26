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Киев, 26 июня. Украинский глава Петр Порошенко выразил уверенность, что в будущем киевским властям удастся вернуть Крым в состав украинской страны. Соответствующее обращение размещено на сайте президента Украины.

Он подчеркнул, что желание Киева вернуть Крым якобы «еще больше роднит украинских граждан и крымских татар».

Порошенко заявил, что, невзирая на сложности, «вскоре украинские флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму».

Отметим, что в Киеве много раз заявляли, что российский полуостров якобы должен вернуться в состав Украины.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума, проведенного после государственного переворота в украинской столице. За воссоединение с Россией проголосовали более 96% жителей Крыма.