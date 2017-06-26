Донбасс: ДНР открывает представительство во Франции

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Донецк, 26 июня. В ближайшее время в Марселе на юге Франции откроется представительский центр Донецкой народной республики, который станет пятым по счету в Евросоюзе. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Она пояснила, что очередной представительский центр ДНР будет способствовать укреплению информационных, культурных и экономических связей между республиками Донбасса и странами Евросоюза. Главой центра назначен муниципальный советник при мэрии, президент национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон Жераль-Юбер Фай.

Стоит отметить, что на днях с визитом Донецке побывала группа французских депутатов, представляющих департамент Буш-дю-Рон в регионе Прованс.