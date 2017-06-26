«Хезболла» заявила о неизбежности поражения ИГ и «Джебхат ан-Нусры»

В Избранное

Бейрут, 26 июня. Член центрального совета ливанского движения «Хезболла» шейх Набиль Каук заявил, что поражение террористов в Сирии неизбежно.

Шейх Каук отметил, что после поражения «Исламского государства»*, «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в России) и других террористических группировок Сирия станет еще сильнее, чем была прежне.

Представитель «Хезболлы» сообщил, пишет сирийское агентство «САНА», что сотрудничество армий САР и Ирака в борьбе с терроризмом является новым этапом политической истории на Ближнем Востоке. Каук подчеркнул, что Дамаск обязательно одержит победу над агрессивными планами США и Израиля.

* Организация запрещена на территории РФ.