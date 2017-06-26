Люди и деньги: названы основные причины массовых задержек рейсов «ВИМ-Авиа»

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Москва, 26 июня. Проблемы компании «ВИМ-Авиа» оказались настолько серьезны, что успели даже привлечь внимание транспортной прокуратуры — рейсы компании были задержаны более 170 раз всего за пару недель. По итогам 2016 года авиакомпания успела даже занять предпоследнюю строчку в рейтинге пунктуальности, включающем 28 перевозчиков, опередив лишь «АЗУР эйр».

Среди основных проблем авиакомпании эксперты уверенно называют кадровый вопрос: дело в том, что из «ВИМ-Авиа» недавно уволились разом 12 пилотов, которые предпочли более комфортные пилотские кресла китайских авиаперевозчиков. Среди причин их ухода называют несоблюдение «ВИМ-Авиа» требований к условиям труда пилотов — как указывала транспортная прокуратура, летчики в компании были очень загружены и иногда в прямом смысле спали за рулем, передавая управление дублеру.

Среди других проблемы компании называют частые поломки в авиационном парке — якобы сказываются финансовые трудности.

Изданию «Экономика сегодня» не удалось получить у представителей компании подробных комментариев на эту тему — как оказалось, компания практически закрыта для СМИ.