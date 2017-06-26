Рособрнадзор разобрался с результатами ЕГЭ дочери Маликова

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Москва, 26 июня. В Рособрнадзоре не нашли нарушений во время сдачи ЕГЭ дочерью певца Дмитрия Маликова Стефанией.

После многочисленных жалоб в ведомстве проверили видеозаписи с пункта, где сдавала ЕГЭ Маликова. Представители Рособрнадзора подтвердили, что Маликова, равно как и ее одноклассники, честно прошли процедуру сдачи экзамена и получили заслуженные оценки, сообщает РИА Новости.

Ранее дочь Маликова сама рассказала о своих высоких оценках на странице в Instagram. Сначала Стефания поделилась с подписчиками своими успехами на экзамене по математике, а затем — по русскому языку, на котором она набрала 91 балл. Это вызвало волну негодования среди подписчиков, которые заявили, что семья Маликовой «купила» ей результаты экзаменов.