Ирак: смертник взорвался в Мосуле, погибли 12 человек

В Избранное

Мосул, 26 июня. Террорист-смертник атаковал группу беженцев в квартале Машахда.

Информационное агентство «Франс Пресс» сообщает со ссылкой на военных медиков Ирака, что смертник внедрился в группу беженцев, которая пыталась покинуть захваченную террористами часть Мосула и двигалась по направлению к позициям военных. Смертник «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в России) активировал взрывное устройство. В результате взрыва погибли 12 человек, включая женщин и детей.

Отмечается, что более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Иракские военные организовали несколько безопасных коридоров, по которым мирные жители могут покинуть Мосул.

* Организация запрещена на территории РФ.