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Ирак: смертник взорвался в Мосуле, погибли 12 человек
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    Ирак: смертник взорвался в Мосуле, погибли 12 человек

    14:53  26 Июня 2017  /обновлено: 15:12  26 Июня 2017
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    Ирак: смертник взорвался в Мосуле, погибли 12 человек

    Мосул, 26 июня. Террорист-смертник атаковал группу беженцев в квартале Машахда.

    Информационное агентство «Франс Пресс» сообщает со ссылкой на военных медиков Ирака, что смертник внедрился в группу беженцев, которая пыталась покинуть захваченную террористами часть Мосула и двигалась по направлению к позициям военных. Смертник «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в России) активировал взрывное устройство. В результате взрыва погибли 12 человек, включая женщин и детей.

    Ирак: смертник взорвался в Мосуле, погибли 12 человек

    Отмечается, что более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Иракские военные организовали несколько безопасных коридоров, по которым мирные жители могут покинуть Мосул.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #мосул #ирак #смертник
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