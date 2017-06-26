Почти 40% украинцев не поддерживают запрет георгиевской ленты

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Киев, 26 июня. Запрет киевскими властями георгиевской ленты в стране не поддерживают почти 40% украинцев. Об этом свидетельствую данные последнего соцопроса, проведенного специалистами группы «Рейтинг».

Результаты исследования показали, что запрет георгиевской ленты поддерживают 45% граждан Украины, 40% - не поддеживают, а еще 17% украинцев не определились с тем, как относиться к вступлению в силу этого закона.

Эксперты также отметили, что наибольшую поддержку запрет поддерживают на Западной Украине люди молодого и среднего возраста.

