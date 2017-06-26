МИД РФ ответил на придуманные The Guardian «клички» для российских дипломатов

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Москва, 26 июня. Министерство иностранных дел РФ осудило журналистов The Guardian, которые придумали прозвища для российских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство удивилось, что кличками не были удостоены американские дипломаты.

«Если, с точки зрения западных СМИ, раздавать подобные эпитеты нормально, то почему они не начали с собственных послов? Рекомендуем журналистам The Guardian взяться за персоналии из американского дипломатического корпуса в Москве», — пишет пресс-служба МИД РФ в Facebook.

Ранее журналист The Guardian Алек Лун сообщил о кличках, которые его коллеги придумали для некоторых российских дипломатов. Так, например, посол России в США Сергей Кисляк был удостоен прозвища Тифозная Мэри, а замминистра иностранных дел Анатолий Антонов — Бультерьер.