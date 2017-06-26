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МИД РФ ответил на придуманные The Guardian «клички» для российских дипломатов
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    МИД РФ ответил на придуманные The Guardian «клички» для российских дипломатов

    18:38  26 Июня 2017
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    МИД РФ ответил на придуманные The Guardian «клички» для российских дипломатов

    Москва, 26 июня. Министерство иностранных дел РФ осудило журналистов The Guardian, которые придумали прозвища для российских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство удивилось, что кличками не были удостоены американские дипломаты.

    «Если, с точки зрения западных СМИ, раздавать подобные эпитеты нормально, то почему они не начали с собственных послов? Рекомендуем журналистам The Guardian взяться за персоналии из американского дипломатического корпуса в Москве», — пишет пресс-служба МИД РФ в Facebook.

    Ранее журналист The Guardian Алек Лун сообщил о кличках, которые его коллеги придумали для некоторых российских дипломатов. Так, например, посол России в США Сергей Кисляк был удостоен прозвища Тифозная Мэри, а замминистра иностранных дел Анатолий Антонов — Бультерьер.

    Автор: Геннадий Плющев
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