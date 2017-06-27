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Зонд GAIA помог астрономам найти звезды, которыми «выстрелил» центр Галактики
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    Зонд GAIA помог астрономам найти звезды, которыми «выстрелил» центр Галактики

    11:32  27 Июня 2017  /обновлено: 11:47  27 Июня 2017
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    Зонд GAIA помог астрономам найти звезды, которыми "выстрелил" центр Галактики

    Москва, 26 июня. Искусственный интеллект, работающий с фотографиями звездного неба, сделанными европейским космическим зондом GAIA, помог ученым зафиксировать движение шести самых быстрых известных звезд, которые стремительно вылетают из центра нашей Галактики под воздействием неведомых сил. 

    Как оказалось, траектории звезд около центра Галактики подчиняются сложнейшим закономерностям.

    Зонд GAIA помог астрономам найти звезды, которыми "выстрелил" центр Галактики

    «Эти сверхбыстрые звезды очень важны для изучения структуры Млечного Пути. Многие из них уже пролетели большие расстояния, однако их общей родиной является ядро галактики, сверхплотный регион материи, скрытый от нашего взора темными облаками межзвездного газа и пыли, — отмечается в статье опубликованной MNRAS. — Поэтому эти звезды очень важны для изучения гравитационного поля Галактики».

    Скорости движения светил невелики относительно Галактики и составляют от 400 до 500 километров в секунду. Тем не менее, уже сейчас искусственному интеллекту GAIA стало очевидно, что спустя короткое время они покинут нашу звездную систему, устремившись в межгалактическое пространство.

    Автор: Валентин Меликов
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