ЛНР: мужчина умер на КПП в Донбассе после задержания украинскими силовиками

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Луганск, 26 июня. Мирный житель скончался на пункте пропуска «Станица Луганская» после задержания украинскими пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«Трагический инцидент произошел сегодня с жителем подконтрольной киевским силовикам территории, который, пересекая КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны, скончался», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчину задержали украинские пограничники на пункте пропуска в Станице Луганской, после трех часов ожидания мужчина потерял сознание. На место прибыла бригада медиков, однако мужчина скончался до их приезда.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, который предполагает введение военного положения, а также начало масштабных боевых действий, передает «Утро.ру».