Кунейтра: в Сирии появилась новая «горячая точка» в районе Голанских высот

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Кунейтра, 26 июня. К Голанским высотам стягиваются подразделения САА, силы Израиля и боевики террористических группировок.

Военные источники в Сирии сообщают, что на карте САР появилась новая «горячая точка» в провинции Кунейтра. Источник отмечает, что буквально несколько дней назад ситуация в регионе была спокойной, однако сейчас к Голанским высотам стягиваются правительственные войска Сирии, ожидается наступление со стороны Израиля. Разведка сообщила о появлении формирований «Исламского государства»* и «Армии Мухаммеда» (террористические группировки запрещены в России).

По данным источника правительственные войска ведут огонь из тяжелой артиллерии, Израиль наносит авиационные удары по позициям сирийцев в районе Баас, Херфа и Калаа.

* Организация запрещена на территории РФ.