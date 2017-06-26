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Сирия новости 26 июня 16.30: контратака ССА в Дамаске, Израиль ударил по САА в поддержку наступления «Нусры»
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    Сирия новости 26 июня 16.30: контратака ССА в Дамаске, Израиль ударил по САА в поддержку наступления «Нусры»

    16:30  26 Июня 2017
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    ВВС Израиля продолжают бомбить позиции САА в провинции Кунейтра

    Сирия, 26 июня. Израильские ВВС нанесли новый авиаудар по позициям САА в провинции Кунейтра в поддержку наступления «Джебхат ан-Нусры»***. Боевики ведут контратаку укрепрайонов армии САР в Сирийской пустыне к юго-востоку от Дамаска. Бойцы SDF**** отбили у ИГ* 25% территории Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк Т-72 в результате столкновений с боевиками ССА** в районе Бир Кассаба к юго-востоку от Дамаска; подверглись новому нападению «Джебхат ан-Нусры» и удару ВВС Израиля на севере провинции Кунейтра.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло ряд опорных пунктов вблизи станции «Т-2» на юге САР у границы провинций Дейр эз-Зор и Хомс; утратило часть квартала Аль-Фарук в старой части Мосула.

    Курды: контролируют уже около 25% территории Ракки, захватили у ИГ вооружение турецкого производства в ходе боев за город.

    «Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет бои с армией САР в Западном Каламуне вблизи города Флита в провинции Дамаск.

    Сирийская свободная армия (ССА): ранила жителя шиитского поселка Аль-Фуа к северо-востоку от Идлиба в ходе минометного обстрела.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Антиправительственные группировки запустили массированную контратаку позиций Сирийской арабской армии (САА) в Сирийской пустыне к юго-востоку от Дамаска. Согласно данным оппозиционного портала Qalaat Al Mudiq, в результате наступления боевики «Свободной армии» захватили ряд опорных пунктов армии САР в пустынном районе Бир Кассаба. Кроме того, сообщается, что в ходе столкновений в этом регионе исламистами был ликвидирован танк Т-72 САА.

    Однако другой военный источник на странице в Twitter (@C_Military1) сообщает, что атака исламистов была отбита. При этом отмечается, что в ходе противостояния была ликвидирована группа боевиков и несколько единиц их техники. Информация о ситуации в регионе в настоящий момент уточняется.

    В районе западных склонов гор Каламун недалеко от населенного пункта Флита возобновились столкновения между боевиками-исламистами и военнослужащими правительственных войск, передает новостной канал в Twitter (@todayinsyria). Никаких сведений о ходе боев и потерях сторон пока не поступало.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Части проправительственных войск, действующие на юге провинции Хомс, почти вплотную подошли к насосной станции «Т-2», передает на своей странице в соцсети Twitter (@leithfadel) военный источник. Ранее сообщалось о том, что бойцы сил Национальной обороны (NDF)****** и ливанского формирования «Хезболла» выбили террористов ИГИЛ из района населенного пункта Бир Дилайят, расположенного на шоссе между «Т-3» и «Т-2».

    Провинция Дейр эз-Зор имеет важнейшее стратегическое и экономическое значение. В этом регионе находятся крупные нефтяные и газовые месторождения. Кроме того, здесь пролегает нефтепровод из Катара в Турцию. Таким образом, возглавляемая США международная коалиция также надеется установить контроль над провинцией при помощи боевиков ССА. Ожидается, что вскоре оппозиционные силы начнут полномасштабную операцию по захвату этого региона.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Шиитский поселок Аль-Фуа к северо-западу от административного центра в очередной раз подвергся обстрелам со стороны боевиков-оппозиционеров, контролирующих почти всю территорию провинции Идлиб. Как передает Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека, один местный житель был тяжело ранен в результате снайперского обстрела. За все время оккупации Аль-Фуа и соседний населенный пункт Кефрая были почти полностью разрушены, также радикалами были убиты десятки жителей этих поселений.

    Между тем в Идлибе вблизи здания городской администрации прогремел мощный взрыв, передает новостной центр SOHR. Предполагается, что в городе сработало самодельное взрывное устройство, заложенное боевиками одной из враждующих оппозиционных группировок. Подробности инцидента устанавливаются. Сведений о возможных жертвах среди гражданского населения пока не поступало. Напомним, в провинции в последние недели отмечались междоусобные стычки между отрядами «Свободной армии» и «Джебхат Фатх аш-Шам». Кроме того, продолжает обостряться конфликт между былыми союзниками — формированиями «Ахрар аш-Шам» и «Тахрир аш-Шам».

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Согласно сведениям информационного портала AFP, на сегодняшний день под контролем бойцов Демократической армии Сирии (SDF) и Отрядов народной самообороны (YPG) находится около 25% от всей территории города Ракка. Курды занимают район Аль-Машалаб и часть Аль-Битани на востоке столицы провинции, а также Романию, Сабихию и отдельные кварталы в Хиттине и Кадисии — на западной окраине. Напомним, отряды SDF и YPG штурмуют город в рамках масштабной операции Гнев Евфрата под командованием США и других стран международной коалиции.   

    Курдский источник в Twitter (@AlexandruCandet) заявляет о том, что бойцы отрядов YPG захватили крупный оружейный склад боевиков «Исламского государства»* в Ракке. Отмечается, что в числе прочего были обнаружены противотанковые ракеты и гранатометы турецкого производства.

    Провинция Кунейтра

    Боевики «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных ей группировок, состоящих в коалиции «Тахрир аш-Шам», начали новую атаку позиций правительственных войск САР и союзных сил в районе Голанских высот в северной части провинции Кунейтра. Как передает на своей странице в социальной сети Twitter (@leithfadel) военный источник, исламисты нападают на укрепрайоны САА недалеко от населенного пункта Таль Ахмар. В настоящий момент в этом регионе идут ожесточенные бои.

    Карта военных действий — Кунейтра

    Тем временем Израиль продолжает поставлять оружие и технику радикалам, наступающим на позиции сирийской армии в этом регионе. Как передает в Twitter (@M3t4_tr0n) местный активист, на позиции боевиков в районе линии соприкосновения с правительственными силами были доставлены несколько израильских танков. Напомним, между Иерусалимом и Дамаском сохраняются крайне напряженные отношения. Одна из основных причин — давний территориальный конфликт из-за Голанских высот. Израильская сторона при этом продолжает спонсировать антиправительственные формирования, рассчитывая еще больше дестабилизировать ситуацию в Сирии.

    ВВС Израиля нанесли новый авиаудар по опорным пунктам правительственной армии и союзных войск к востоку от поселения Хан Арнаба. Согласно данным Qalaat Al Mudiq, в ходе бомбардировки погибли два военнослужащих САА, еще три получили ранения. Напомним, накануне израильские истребители нанесли серию ударов по позициям армии САР на севере провинции в поддержку наступления террористического объединения «Тахрир аш-Шам».

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Правительственная армия Ирака при помощи ополченческих отрядов «Хашд Аль-Шааби» и коалиционной авиации освободили часть квартала Аль-Фарук, расположенного в старой части Мосула, где по-прежнему сохраняются очаги сопротивления террористов «Исламского государства». Об этом сообщает информагентство Iraqi News. Отмечается, что Аль-Фарук находится в непосредственной близости от руин мечети Аль-Нури, откуда лидер террористического формирования в 2014-м году объявил так называемый «исламский халифат». Напомним, главная мечеть города была разрушена несколько дней назад. Иракская армия обвиняет в уничтожении святыни боевиков ИГИЛ, которые, в свою очередь, утверждают, что удар был нанесен самолетами ВВС США.  

    Напомним, Старый город остается последним убежищем остатков отрядов ИГИЛ в Мосуле. Однако боевики продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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