«Зенит» следит за аргентинским нападающим «Тальереса»

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Санкт-Петербург, 26 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в сфере интересов «Зенита» значится 23-летний форвард аргентинского «Тальереса» Хонатан Менендес.

Потенциальный новобранец сине-бело-голубых привлек внимание петербургского клуба своими техническими данными, а также способностью занять сразу несколько позиций в группе атаки. Как отмечает источник, стоимость игрока может составить порядка 6 млн евро.

В минувшем сезоне на счету Менендеса 9 голов и 2 голевых передачи в 21 матче высшей лиги Аргентины.