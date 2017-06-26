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Порошенко назвал условие соблюдение Киевом минских соглашений в Донбассе
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    Порошенко назвал условие соблюдение Киевом минских соглашений в Донбассе

    14:49  26 Июня 2017
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    Порошенко назвал условие соблюдение Киевом минских соглашений в Донбассе

    Париж, 26 июня. Киев готов неукоснительно соблюдать все пункты минских соглашений, в том числе о разведении сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

    Прошенко отметил, что украинская сторона готова «неукоснительно выполнять все пункты минских соглашений», однако при определенных условиях. 

    «Мы также готовы выполнять при условии, что от ОБСЕ будет обеспечено 24 часа в сутки семь дней в неделю присутствие по точечному разведению», — отметил украинский президент. 

    Напомним, соглашение о разведении сил в Донбассе было подписано осенью прошлого года и касалось трех пилотных зон, однако фактически было сорвано украинской стороной. 

    Отметим также, что 24 июня вступило в силу очередное — «хлебное», предназначенное для работы на полях и сбора урожая — перемирие. Однако, по сообщениям URA.Ru, оно было сорвано украинской стороной в первые же часы. 

    Автор: Владимир Багров
    #донбасс #порошенко
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