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Пропавшего 13-летнего мальчика разыскивают в Петербурге
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    Пропавшего 13-летнего мальчика разыскивают в Петербурге

    14:48  26 Июня 2017
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    Пропавшего 13-летнего мальчика разыскивают в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 июня. В Санкт-Петербурге разыскивают 13-летнего мальчика Диму, которого в последний раз видели 22 июня на Рабфаковской улице. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.

    В день исчезновения мальчик был одет в камуфляжные штаны и спортивную куртку. У него худощавое телосложение и темные волосы, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Следователи тем временем пытаются выйти на след Димы, для чего, в частности, опрашивают его друзей и знакомых. Всех, кто может поделиться ценной информацией, просят позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-54052, 102 или 112.

    Автор: Ксения Тасманова
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