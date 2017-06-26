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Дуров прокомментировал последствия «ослабления шифрования» в Telegram
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    Дуров прокомментировал последствия «ослабления шифрования» в Telegram

    15:27  26 Июня 2017
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    Дуров: Дешифровка Telegram или WhatsApp подорвет нацбезопасть России

    Лос-Анджелес, 26 июня. Ослабление шифрования во всех мессенджерах обернется подрывом национальной безопасности России, заявил создатель Telegram Павел Дуров. 

    Если это произойдет, пользователи окажутся беззащитными от атак хакеров, а иностранные спецслужбы также неизбежно получат доступ ко всей переписке граждан России, пояснил он, подчеркнув, что риск терактов при этом не исчезнет. 

    По его словам, ни Telegram, ни  WhatsApp не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов.

    «Шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар», — написал Дуров на своей странице во «ВКонтакте».

    Напомним, ранее ФСБ сообщило, что Telegram, в частности, использовали смертник, его пособники и куратор за рубежом во время подготовки теракта в метро Петербурга

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дуров
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