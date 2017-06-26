Более 90 вариантов присяги гражданина России поступило в Госдуму

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Москва, 26 июня. Рабочая группа по подготовке текста присяги, которую нужно будет зачитывать при получении гражданства Российской Федерации, остановилась на десяти понравившихся вариантах. Об этом в понедельник сообщил глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Стоит отметить, что в общей сложности было получено свыше 90 вариантов текста присяги.

По словам Крашенинникова, рассматривались абсолютно разные цензурные варианты. Он отметил, что тексты присылали студенты, бизнесмены, представители отечественного шоу-бизнеса и многие другие.

Он также подчеркнул, что текст присяги обязательно должен соответствовать ряду условий, а именно: должен быть кратким и понятным, а также торжественным, сообщает «Парламентская газета».

Итоговый вариант утвердит конкурсная комиссия, резюмировал Крашенинников.