В МИД РФ прокомментировали планы Киева по реинтеграции Донбасса

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Москва, 26 июня. Замглавы министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что у РФ нет никакой информации по плану Киева на реинтеграцию Донбасса.

«Этот документ обсуждается, пока мы его не видели, к сожалению, украинские партнеры не особенно делятся своими наработками», — заявил он.

Судить по публикациям в прессе не стоит, поскольку это контрпродуктивно. Иногда репортажи бывают надуманными и далеко не во всем соответствуют действительности, добавил Карасин.

В первую очередь документ о реинтеграции необходимо обсудить Киеву и Донбассу. Без обсуждения этого документа с Донбассом можно снова зайти в тупик, уверен дипломат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса.



