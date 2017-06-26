«Длинные ковши» добрались до московских гаражей
Москва, 26 июня. Жители Москвы бьют тревогу в связи с рейдерским захватом и разрушением гаражей. По словам москвичей, «братки», которые не давали жизни мелким бизнесменам в 90-х годах, теперь захватывают плоскостные автостоянки и «народные» гаражи, пользуясь попустительством со стороны полиции.
Не лучше ситуация обстоит у владельцев кооперативных гаражей. Они получают предупреждение о сносе, а через три дня экскаваторы сравнивают гаражи с землей.
По словам муниципального депутата района Братеево Дарьи Сорокиной, причиной «гаражных войн» стала политика городских властей, которые либо отказывались продлевать договоры аренды земли, либо создавали искусственные препятствия для переоформления этих документов.
«Активная зачистка Москвы от тысяч гаражей, построенных еще в 80-х годах прошлого века, сейчас производится на том основании, что договоры аренды земли, на которой расположены сотни городских гаражных комплексов, не продлевались вот уже на протяжении нескольких лет», — пояснила «Ридусу» Сорокина.