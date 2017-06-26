«Длинные ковши» добрались до московских гаражей

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Москва, 26 июня. Жители Москвы бьют тревогу в связи с рейдерским захватом и разрушением гаражей. По словам москвичей, «братки», которые не давали жизни мелким бизнесменам в 90-х годах, теперь захватывают плоскостные автостоянки и «народные» гаражи, пользуясь попустительством со стороны полиции.

Не лучше ситуация обстоит у владельцев кооперативных гаражей. Они получают предупреждение о сносе, а через три дня экскаваторы сравнивают гаражи с землей.

По словам муниципального депутата района Братеево Дарьи Сорокиной, причиной «гаражных войн» стала политика городских властей, которые либо отказывались продлевать договоры аренды земли, либо создавали искусственные препятствия для переоформления этих документов.