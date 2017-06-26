Руки связаны: почему Трамп, зная о непричастности Асада к химатаке, атаковал базу Шайрат

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В СМИ продолжает обсуждаться резонансное расследование американского журналиста Сеймура Херша, согласно которому президент США Дональд Трамп знал о непричастности Башара Асада к химатаке в Хан-Шейхуне 4 апреля, но все равно дал команду на пуск ракет по авиабазе Шайрат.

Однако в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал мысль о том, что роль самого Дональда Трампа в нанесении этого удара была несколько формальной:

«Сам удар готовился без Дональда Трампа, ему сказали, чтобы он был в курсе. Его роль как в подготовке, так и в отдаче самой команды была, по сути, минимальна. Его именем просто прикрылись и все».

Собеседник считает, что в США многие вещи делаются только от имени президента, а сам он к этому имеет отношение опосредованное. Однако эксперт, допускает, что вопрос поднятия престижа нового президента США внутри страны подразумевался его сторонниками, которые готовили удар. Тем не менее, это делалось без участия самого Трампа, он не был субъектом и инициатором этих действий.

Того же мнения придерживается и директор Института политики, права и социального развития МГГУ им.М.А.Шолохова, доцент кафедры политологии Владимир Шаповалов, о чем он и рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН). Эксперт относится к расследованию Херша как к вполне естественному факту:

«Мы являемся свидетелями того, что особенно за последние десятилетия американская внешняя политика основана на создании провокативных ситуаций, стандартном подлоге и фальсификации данных для того, чтобы оправдать те или иные агрессивные действия со стороны Соединенных Штатов».

Наш собеседник отмечает, что вся история внешней политики США основана на подобного рода провокациях, начиная с войны с Испанией 1898-го года:

«Если мы проанализируем современность, то увидим, что эти не очень славные традиции американской внешней политики продолжают существовать и в настоящее время. Ситуация с якобы химической атакой — очень яркий пример подобного рода действий со стороны США. Поэтому я нисколько не удивлен и считаю, что рано или поздно подобного рода разоблачительные материалы будут по значительной доле действий США».

Эксперт не видит вины президента США в этих провокациях:

«Трамп является заложником ситуации и, по сути, является президентом, который в минимальной степени контролирует ситуацию. Это слабый президент на данный момент времени. Президент, которому отказывают в доверии спецслужбы и Пентагон, который отстранен от принятия решений, в отношении которого ведутся тайные операции представителями американских спецслужб».

В ракетном ударе по авиабазе Шайрат наш собеседник видит вину групп, отвечающих за военную политику в США:

«По всей вероятности, это «ястребы» американской администрации, глава Пентагона и другие представители военных структур Соединенных Штатов. Понятно, что нельзя делать голословные обвинения, но, скорей всего, речь идет именно об этих структурах, также возможно достаточно активное вовлечение ЦРУ».

Эксперт не склонен думать, что цель провокации была в повышении авторитета Трампа внутри страны, называя сразу несколько задач, которые надо было решить одномоментно:

«Одна из них — это задача позиционирования и существования нынешней администрации президента Соединенных Штатов, поскольку ее позиции слишком слабы, и условный «силовой блок» американской администрации заинтересован в том, чтобы эти позиции в той или иной степени усиливались. В этом смысле, провокативные действия — самый лучший вариант, который продемонстрирует и усиление внимания к сфере безопасности, и возможность Соединенных Штатов влиять военными атаками на те или иные процессы в мире».

Вторая причина, по мнению эксперта кроется в процессах, связанных со взаимодействием Соединенных Штатов и ближневосточных партнеров, прежде всего, Саудовской Аравии:

«Это совершенно иная линия. По сути те агрессивные действия Соединенных Штатов, которые имеют место в настоящее время в Сирии в значительной степени сориентированы на данный союз, который достаточно сомнителен с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов».

Наш собеседник также упоминает и об интересах военно-промышленного лобби США. Таким образом, мы видим, что у этого процесса есть не один, а множество интересантов, среди которых нет самого Дональда Трампа.