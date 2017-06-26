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Москва, 26 июня. По информации Федерального агентства новостей, полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов может стать игроком «Ростова».

Железнодорожники не планируют продлевать соглашение с 30-летним футболистом, и в начале июля он станет свободным агентом. По словам источника, новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук, знакомый с Тарасовым по работе в «Локомотиве», хотел бы видеть игрока в своей новой команде.

В прошлом сезоне на счету Тарасова 12 матчей и один забитый мяч. Большую часть сезона он пропустил из-за разрыва крестообразных связок, полученного в товарищеском матче за сборную России осенью прошлого года.