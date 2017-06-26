Фильм Стоуна о Путине приковал к телеэкранам миллионы россиян

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Москва, 26 июня. Каждую серию документального фильма режиссера Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине в среднем смотрели более 5,5 млн россиян. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope.

В России четырехсерийный фильм «Путин» показывали по Первому каналу с 19 по 22 июня. Согласно исследованию Mediascope, первую серию документальной ленты посмотрели более 6,2 млн граждан РФ старше 18 лет. Заключительную серию посмотрели 4,9 млн россиян. В среднем каждая серия собирала около 5,6 млн зрителей.

Добавим, ранее американский режиссер Оливер Стоун заявил, что глава России восхитил его своей выдержкой, дисциплиной и вдумчивостью. Постановщика также поразила манера общения российского лидера при подготовке документального фильма.