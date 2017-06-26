Порошенко надеется вернуть Донбасс при помощи «формулы Макрона»

В Избранное

Киев, 26 июня. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном о подготовке новых вариантов мирного урегулирования в Донбассе в рамках «нормандского» формата. Проект может получить название «формула Макрона».

Порошенко заявил, что договорился с Макроном о том, что они «положат на бумагу проекты возможных решений «нормандского формата».

«Возможно, они будут иметь название «формулы Макрона». Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины», — заявил Порошенко в ходе прямой линии в Париже, куда он прибыл на переговоры с Макроном.

Напомним, в феврале 2014 года части Донецкой и Луганской областей Украины объявили о своей независимости от Киева после государственного переворота, произошедшего там. Власти в ответ начали военную операцию. Вопрос мирного урегулирования конфликта обсуждается на разных уровнях, основной площадкой является Минск, где проходят встречи контактной группы. Однако несмотря на достигнутые договоренности о мире, украинские военные продолжают обстрелы прифронтовых территорий.