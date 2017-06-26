Сирия затаила дыхание: начнется ли война между РФ и США из-за сбитого под Раккой Су-22

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Ситуация в Сирии остается напряженной. После того, как коалиционные силы сбили сирийский бомбардировщик Су-22 под Раккой, российская сторона была вынуждена прекратить действие совместного с США меморандума о полетах. Российские ПВО к западу от Евфрата взяли воздушные суда Международной коалиции под прицел и отныне расценивают их как потенциально враждебные цели.

Возможность российско-американского столкновения в небе над Сирией не дает спокойно спать многим экспертам и военным аналитикам. Так, к примеру, The Guardian опубликовал на прошлой неделе статью, в которой прямо обсуждалась возможность открытой войны между РФ и США в Сирии. Учитывая нынешний уровень напряжения, делается там вывод, любая случайность может привести к Третьей мировой войне.

Переполох у иорданской границы

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов, впрочем, считает, что повода для излишней тревоги нет. Он уверен, что, несмотря на воинственную риторику, которую подчас можно услышать из Пентагона или штаба Международной коалиции, Вашингтон не хочет прямого столкновения с Россией в Сирии.

«При этом в реальности США желают избежать в Сирии открытой конфронтации не только с Россией, но и с другими международными игроками — с Турцией и Ираном. Потому ожидать того, что сирийская «пороховая бочка» может взорваться из-за Тегерана, Москвы или Вашингтона не следует», — заявил аналитик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Мардасов напоминает, что, по существу, эскалация напряжения в Сирии, приведшая к разрыву российско-американского меморандума о полетах, началась из-за проиранских формирований. Те в начале июня приблизились непосредственно к границам зоны влияния американцев под Ат-Танфом, чтобы атаковать поддерживаемые США суннитские отряды и блокировать их продвижение к Дейр эз-Зору.

«Еще до того, как атаковать самолет ВВС Сирии, американцы сбили несколько иранских дронов, что и запустило всю эту историю. Тем не менее, почему США атаковали проиранские силы? Потому что те угрожали их союзникам. Сейчас этот повод уже исчерпан. Формально проиранские отряды деблокировали союзные американцами суннитские силы и сами стали продвигаться к Дейр эз-Зору. На уровне командования коалиции США даже подтвердили, что не возражают против этого. В прошлую пятницу об этом официально заявил представитель Международной коалиции Райан Диллон», — поясняет Мардасов.

Теперь, когда суннитские и шиитские силы у иорданской границы, условно говоря, разведены, напряженность между основными международными игроками на сирийской сцене постепенно начнет сходить на нет. «Постепенно это снизит и вероятность инцидентов в сирийском небе», — резюмирует эксперт.

Судьба Ракки

Впрочем, в последний месяц росту напряженности между США и РФ способствовала также и ситуация в Ракке. При этом речь здесь идет не только о сбитом самолете ВВС Сирии. Существует реальная опасность того, что с помощью курдов американцы попытаются превратить город в свой опорный пункт на территории САР. Разумеется, ни официальный Дамаск, ни Москву этот сценарий — чреватый развалом Сирии — устроить не может.

С другой стороны, считает эксперт, и здесь американцы куда как более готовы к компромиссу, чем о том можно судить по их риторике. К такому компромиссу США вынуждает международное давление со стороны Турции, не желающей появления в Сирии курдского оплота, и России, не желающей распада страны.

«Как обсуждают сейчас многие эксперты, после ее освобождения Ракка может быть передана если не под контроль назначенного правительством губернатора, то, по крайней мере, под начало некоторой компромиссной фигуры. Скорее всего, это будет выходец из местных суннитских племен. Представляя — по крайней мере, формально — их интересы, он тем не менее будет открыт к диалогу с официальным Дамаском», — отмечает Антон Мардасов.

Таким образом, даже несмотря на сложную ситуацию на юге Сирии и амбиции Ирана в регионе, компромисс по Ракке возможен. Одно это уже должно способствовать снижению накала. «Значит, и российско-американский меморандум о полетах через какое-то время будет восстановлен», — делает вывод эксперт.