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Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу
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    Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

    14:16  26 Июня 2017
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    Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

    Киев, 26 мая. Члены «Украинского объединения людей, живущих с наркозависимостью» и «Альянса общественного здоровья» провели на Крещатике акцию в поддержку «легалайза», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    «В Международный день против нелегального оборота наркотиков и Международный день в поддержку жертв пыток мы проводим на Майдане Незалежности акцию-иллюзион «Грабли украинской наркополитики». Мероприятие проводится в рамках глобальной кампании за изменения репрессивной наркополитики «Поддержать, не наказывать» (Support.Don't punish). В этот день такая акция проходит в 150 городах мира 80 стран. «Безвизовые - есть, а гуманной наркополитики – нет!» - вот наш лозунг. Мы призываем выбрать проевропейский, гуманный подход в государственной политике в отношении наркотиков», - сообщили ФАН организаторы.

    Самым актуальным действием стал перфоманс с бегом на лыжах в две стороны на выбор: в Европу и в другую сторону, которая с Европой рифмуется. 

    Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

    - Я стою на асфальте, в лыжи обутый… - начал ведущий декламацию известного в России и на Украине стишка.

    Прохожие на Крещатике одобрительно смеялись, когда ведущие объяснили им, что так Украина бежит в Европу, а на самом деле – в другою сторону.

    - Да-да, все у нас на Украине именно так, - соглашались зрители. 

    Правда, когда выяснилось, что организаторы защищают права наркоманов на гуманное отношение и выступают за легализацию некоторых наркотиков, реакция прохожих становилась иной. Несколько раз участникам акции приходилось успокаивать возмущенных киевлян, полагающих, что за распространение наркотиков преступников нужно привлекать к ответственности.

    Несколько раз ведущий сообщал в мегафон, что «Украина повторяет путь России, в которой жестоко преследуют наркоманов». 

    - Не по дороге нам с москалями да сепаратистами, у нас должен быть свой, европейский путь, - кричал ведущий в толпу.
    - Если вы за наркоманов, то тогда я лучше буду с Россией! – отозвался вдруг один из проходящих мимо мужчин. 

    Завязалась бурная дискуссия, едва не переросшая в драку, которую корреспонденту ФАН организаторы не позволили снять, заявив, что «это провокация, которую фиксировать не нужно».

    Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

    По данным Международной программы реабилитации наркоманов Narconon, на Украине около 1,5 млн наркоманов, тогда как население страны составляет около 40 млн человек. Ежегодно число наркозависимых на Украине увеличивается на 10% – эта тенденция является одной из самых высоких в мире. 70% наркоманов – молодежь до 25 лет. При этом женская наркомания в Украине в процентном соотношении является самой высокой в Европе.

    26 июня мир отмечает Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Международный день борьбы с наркоманией был учрежден в 1987 году Генассамблеей ООН в знак решимости создать свободное от употребления наркотиков общество.

    Автор: Степан Коцаба специально для ФАН Киев
    #киев
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