Медведев рассказал, как надо индексировать тарифы по основным платежам

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Москва, 26 июня. Российскому правительству при формировании прогноза социально-экономического развития и бюджета на период 2018-2020 годов необходимо закладывать умеренную индексацию тарифов по ключевым формам платежей для россиян. Об этом в понедельник заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам российского премьер-министра, необходимо приложить все усилия, чтобы выйти на более высокие реальные доходы для граждан России, в том числе при помощи достижения низкой скорости инфляции, а также умеренной индексации тарифов на основные виды платежей для людей.

Кроме того, надо поддержать зафиксированный рост инвестиций, отметил Медведев.