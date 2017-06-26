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Медведев рассказал, как надо индексировать тарифы по основным платежам
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    Медведев рассказал, как надо индексировать тарифы по основным платежам

    14:21  26 Июня 2017
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    Медведев рассказал, как надо индексировать тарифы по основным платежам

    Москва, 26 июня. Российскому правительству при формировании прогноза социально-экономического развития и бюджета на период 2018-2020 годов необходимо закладывать умеренную индексацию тарифов по ключевым формам платежей для россиян. Об этом в понедельник заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. 

    По словам российского премьер-министра, необходимо приложить все усилия, чтобы выйти на более высокие реальные доходы для граждан России, в том числе при помощи достижения низкой скорости инфляции, а также умеренной индексации тарифов на основные виды платежей для людей.

    Кроме того, надо поддержать зафиксированный рост инвестиций, отметил Медведев. 

    «Предполагаем, что и доступность кредитных денежных ресурсов также будет постепенно расти», — подытожил он. 

    Автор: Дана Балан
    #тарифы #россия #кабмин #медведев #экономика #платежи #доходы
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