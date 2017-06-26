Более половины украинцев не читали минские соглашения по Донбассу

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Киев, 26 июня. В рамках опроса, проведенного на Украине социологической группой «Рейтинг», оценивалось отношение населения к политическому положению Украины и в частности, к вопросу минских соглашений по Донбассу. Как выяснилось, значительная часть украинцев практически не имеет представления о данных соглашениях, однако предполагает, что они несправедливы.

Каждый третий из опрошенных украинцев совсем не читал текст соглашений, а больше половины были знакомы с ним лишь поверхностно. Как отмечают специалисты, на Западной Украине минскими соглашениями интересуются значительно меньше.

Не менее 16% украинцев выступают за полное выполнение минских соглашений со стороны Украины, однако примерно вдвое больше тех, кто уверен, что текст соглашений должен быть пересмотрен. Около 17% опрошенных заявили, что Украина должна отказаться от сотрудничества с внешними силами в решении проблемы Донбасса и пытаться разрешить ее самостоятельно, силовым или иным путем.