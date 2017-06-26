Самолет должен летать: почему Россия попрощалась с Ан-148

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Российская Федерация намерена прекратить сборку и поддержку ближнемагистрального самолета Ан-148. Это связано с тем, что у нас нет необходимых мощностей, чтобы поддержать производство комплектующих для этой модели, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Ранее официальный представитель украинского КБ «Антонов» сообщал, что предприятие полностью заместило комплектующие, которые до этого поставлялись из России.

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», — отметил источник в российской авиационной отрасли.

По его словам, сейчас на Воронежском авиастроительном объединении заканчивается сборка двух самолетов, после чего история Ан-148 завершится.

«Был такой великий самолет — Ан-24, на котором можно было улететь в любую деревню России. И этот самолет, будучи очень вместительным (50 пассажиров. — Прим. ФАН), с мощными двигателями, с великолепной авионикой, с великолепной антиобледенительной системой, является венцом творения инженерной мысли. Он удовлетворял потребность в авиационном транспорте всех жителей небольших городов. Но после 90-х годов, в результате бездарной работы некоторых российских министров, был полностью упущен вопрос производства национальных самолетов, что привело к тому, что сейчас мы летаем на Boing, Airbus, Embraer, Bombardier и т.д. А ведь до 1990 года Россия была великой самолетостроительной державой: ни одного западного самолета, ни одного западного пилота. Мы перевозили пассажиров больше, чем перевозим сегодня», — рассказывает Олег Смирнов.

По его словам, «преступная податливость американским и французским производителям» пассажирских самолетов привела к тому, что в настоящее время Россия практически полностью перешла на использование западной авиатехники.

«Ан-148 — это прекрасный по своим данным самолет. Но, как и любое изделие, он имеет свой ресурс, который уже практически полностью выработан. Понадобились и ремонт, и замена комплектующих, а ведь у нас этого всего нет: нет деталей, нет комплектующих, нет двигателей. И еще как назло мы поссорились с Украиной. Ан-148 должен был заменить знаменитый Ан-24, который при всей авиационной серьезности мог садиться на грунт, на лед и на снег. И вот авиакомпании встали перед дилеммой: по этому самолету не организована система поддержания летной годности воздушного судна. И такой системы для Ан-148 в России не создано. Поэтому любой директор авиакомпании, владеющей Ан-148, откажется от машины, потому что простаивающий самолет — это колоссальные убытки для авиакомпании», — продолжает эксперт.

По мнению собеседника ФАН, в Воронеже давно необходимо было организовать полный цикл производства Ан-148. Только в этом случае Российской Федерации не пришлось бы отказываться от удивительного по своим характеристикам самолета.

«Но не нашлось у нас человека, который бы об этом подумал и создал соответствующий завод или производство. Сборка была в Воронеже, но запчасти мы покупали у Украины. Где же сейчас брать детали? Вот вам и причина отказа. Самолет должен летать, потому что только летающее воздушное судно приносит прибыль», — говорит Смирнов.

Так или иначе, исправить ситуацию все еще возможно. На замену самолетам конструкторского бюро «Антонов» может прийти не менее известный Ил-114.

«Когда настала пора менять самолеты Ан-24, президент России Владимир Путин дал команду на импортозамещение и назвал самолет, производство которого необходимо восстанавливать, — Ил-114. В настоящее время идет активная работа над тем, чтобы это воздушное судно было доработано с учетом всех современных требований: доработан планер, авионика, двигатели. Этот самолет может заменить и Ан-24, и Ан-148, но предстоит серьезная работа», — заключил председатель комиссии по гражданской авиации.

Ан-148 способен без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от двух до пяти тысяч километров. Сейчас самолеты этого типа эксплуатируют авиакомпании «Россия» и «Ангара», специальный летный отряд «Россия», а также МЧС и Минобороны РФ.