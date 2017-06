Спарринг супердержав: проплаченные СМИ и чиновники специально стравливают россиян и американцев

В Избранное

Как показали опросы россиян, накал страстей между Россией и США в 2017 году достиг своего пика. Это связано с бесконечными вбросами американских СМИ о «российском вмешательстве в президентские выборы США», бесчисленных «кибератаках» и прочими занимательными репортажами с далекого Запада. Однако усиление напряженности между странами пришлось на последний год президентства Барака Обамы. Американист, доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему все больше россиян не доверяют Америке и не понимают действия ее властей.

«Я должен сразу подчеркнуть, что данные опросы — это не попытка узнать мнение россиян об американском народе, это отношение к Вашингтону и вашингтонскому обкому», — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Не стоит удивляться результатам опросов, потому что Россия сейчас играет столь значительную роль во внутренней политике и во внутренних разборках США».

Опросы общественного мнения

Если в 2016 году всего 46% россиян назвали США врагом, то в 2017 году данные, опубликованные «Левада-центром», свидетельствуют о том, что уже 70% респондентов считают Соединенные Штаты вражеской страной, несмотря на то, что пик ухудшения пришелся на последний год президентства Барака Обамы и на антироссийскую риторику Хиллари Клинтон во время президентской гонки. Виной тому и постоянная травля России политическим истеблишментом Соединенных Штатов. При этом лишь 20% опрошенных россиян считают, что в последнее время отношения между Россией и США заметно улучшились.

Если у президента Дональда Трампа нет четкого курса (по крайней мере, спустя пять месяцев после процедуры инаугурации он не озвучен) относительно России, то у Сената США он есть. На прошлой неделе члены Сената практически единогласно проголосовали за расширение антироссийских санкций. При этом поправки в список ограничительных мер не дают Белому дому и самому Трампу смягчить или отменить меры воздействия на Россию. Теперь президентские полномочия по ослаблению или усилению санкций фактически отойдут Конгрессу. Но пакет мер еще должны одобрить Палата представителей Конгресса США и сам Трамп.

«Наблюдая за этими постыдными вещами, мы не можем не замечать уровень русофобии, который присутствует в Америке. Россияне понимают, что русофобия не направлена конкретно против них, она используется во внутриполитических играх США. Но мы видим, что благие намерения Трампа, которые он озвучивал в ходе всей своей предвыборной кампании, торпедируются теми, у кого находятся реальные рычаги власти. Естественно, что россияне не могут игнорировать происходящее», — комментирует для ФАН Александр Домрин.

Истерия в западных СМИ

Сгущает краски и пропагандистская машина западных СМИ, и речь идет не только о топ-листе американских газет и телеканалов. Антироссийская риторика сегодня на устах британских, французских и немецких средств массовой информации, не говоря уже об Украине, Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Все это формирует представление о ситуации и у россиян, даже тех, кто не смотрит телевизор и не читает новости. Так или иначе, найдется товарищ, который расскажет о последних мировых сплетнях.

«Американские СМИ в значительной степени повлияли на мнение россиян. Российские медиа только ретранслируют то, что происходит в Соединенных Штатах, но делают это достаточно адекватно, без истерии, — говорит Домрин. — Даже те россияне, кто не читает The Washington Post или The New York Times, а читает тот же ФАН, имеют достаточно хорошее представление о том, что происходит в США. Мне повезло, как вы знаете, я часто бывал в США. И Америка, о которой пишут в прессе и «другая Америка», которую видел я, — это разные вещи. У многих людей такой возможности не было, поэтому они принимают позицию официального Вашингтона за мнение великого американского народа, что не соответствует действительности».

Извечная проблема отцов и детей

Если рассматривать отношение России к США в разрезе социальных групп, то наиболее дружелюбно настроенной считается молодежь в возрасте от 18 до 28 лет. Старшее же поколение — от 55 лет, которое еще помнит времена «железного занавеса» и холодной войны, менее терпимо по отношению к антироссийскому настрою американских СМИ и политиков. Как правило, молодые люди не задумываются о внешнеполитических российско-американских дискуссиях.

«Это спорный вопрос. Университет Дьюка проводил исследования: несколько лет сотрудник высшего учебного заведения приезжал в Москву, проводил интервью среди студентов ведущих российских вузов, таких как МГИМО, МГУ, Высшая школа экономики, и пришел к выводу, что молодое поколение россиян нельзя назвать более проамериканским, нежели поколение их родителей». — считает Домрин.

Несмотря на предыдущее высказывание, собеседник ФАН согласен, что большинству молодых людей нет дела до «информационной» войны, которую развернули американские СМИ: молодые россияне путешествуют и заводят среди американцев новых друзей.

«Современное поколение не помнит, что пережила наша страна в годы холодной войны, — говорит Домрин. — Было одно очень хорошее выражение: «Если ты молодой и не либерал — у тебя нет сердца, если ты старший и ты не консерватор — у тебя нет головы». Оглядываясь на собственные взгляды 30-летней давности, могу сказать: у меня было в значительной степени больше иллюзий в отношении США».

«Война» реальная или надуманная

Многие эксперты в последние месяцы, особенно после авиаударов возглавляемой США коалиции в Сирии, не исключают еще большего обострения в российско-американских отношениях. Кто-то и вовсе предрекает полномасштабную войну, поскольку США продолжают гнуть свою линию и не хотят прислушиваться к мнению Москвы. А американские СМИ, щедро контролируемые инвесторами, лишь обостряют вокруг России конфликт сообщениями о «связях Трампа с Кремлем», «вмешательстве России в президентские выборы» (которые очень ярко расследуется чиновниками и на сегодняшний день не обнародовано и единого доказательства), «ущемлением прав и свобод геев в Чечне» (которое так и никем не было доказано), и так далее. Американский телеканал MTV, который не один десяток лет позиционировал себя как развлекательный, тоже не смог пройти последней в списке темы.

«Войны нет, и вряд ли она будет, — уверен Александр Домрин. — Есть какое-то подобие войны с всякими прилагательными, как информационная или кибервойна. То, что к России со стороны США совсем другое отношение, чем еще 20 лет назад, когда Россия для них была «банановой республикой», совершенно очевидно. Но не мы были инициаторами изменений по отношению к РФ со стороны так называемых западных партнеров».

Исходя из всего вышеперечисленного, совершенно неудивительно, что россияне в своем большинстве не знают ту, «другую Америку». Остается надеяться, что после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая также вызвала в США истерию, (Трамп захотел, чтобы во время его переговоров с президентом России были соблюдены все дипломатические формальности, а ряд чиновников совершенно не заинтересован в уважительном отношении США к лидеру другого государства), ситуация немного сгладится. За исключением холодной войны и последних лет, Россия и США всегда сосуществовали мирно, о чем свидетельствуют исторические сводки.