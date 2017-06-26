«Северный поток-2»: как новый газопровод соединит Россию и Европу

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«Северный поток-2» является экспортным газопроводом из Российской Федерации на территорию стран Европейского союза через Балтийское море. О том, как «Газпром», минуя транзитные государства», будет напрямую связан с европейскими потребителями, — в материале Федерального агентства новостей.

Реализация проекта

В декабре 2000 года Европейская комиссия приняла решение присвоить проекту «Северный поток» статус TEN (Трансъевропейские сети), который был подтвержден уже в 2006 году. Таким образом, Европейский союз признал, что «Северный поток» имеет ключевое значение для энергобезопасности и устойчивого развития Европы.

Строительство газопровода «Северный поток» началось в апреле 2010 года в Балтийском море. В ноябре 2011 состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока». Вторая нитка была запущена в октябре 2012 года. Мощность двух ниток составляет 55 миллиарда кубометров газа в год.

Новые технологии

До «Северного потока» еще никто в мире не строил газопроводов, по которым в бескомпрессорном режиме можно быть транспортировать запасы газа на расстояние 1200 километра. Кроме того, еще некоторый запас по давлению был создан на немецком берегу. Выходит, что «Северный поток» обеспечен энергией не только, чтобы поставлять газ через Балтийское море без дополнительных компрессорных станций, но и чтобы транспортировать его еще на 100 километров по суше.

Отметим, что сталь, которая была выбрана для изготовления труб в рамках проекта, — уникальна. Она очень эластична и имеет огромный запас прочности. Металлургам, правда, не сразу удалось этого достичь.

Предполагается, что применяемые в проекте технологии, материалы и решения позволят рассчитывать на безотказную работу «Северного потока» в течение как минимум 50 лет. Заметим, что морской газопровод не требует серьезных затрат для обслуживания. Состояние «Северного потока» будет контролироваться при помощи специальных диагностирующих устройств, которые будут запускаться по трубе из Российской Федерации в ФРГ.

В рамках реализации «Северного потока» удалось развить российские трубные отрасли. Например, «Выксунский металлургический завод» произвел 25 % труб большого диаметра для первой нитки газопровода.

Экологическая составляющая

Против «Северный потока» выступили Польша, Литва, Эстония и Латвия. Они опасаются негативного воздействия на экологию Балтийского моря. Также представители организации Greenpeace были против реализации проекта. По их мнению, строительство газопровода могло привести к экологической катастрофе.

Впрочем, нужно подчеркнуть, что процесс строительства «Северного потока» регулируется международными конвенциями и национальным законодательством каждой страны, через территориальные воды или исключительно экономическую зону которых проходит газопровод. Акватория Балтийского моря по маршруту «Северного потока» тщательно изучалась еще до начала прокладки. Сам же путь газопровода учитывает чувствительность экологических и других особых зон.

Кроме того, строительство «Северного потока» велось исключительно с соблюдением самых строгих экологических норм. Экосистема Балтийского моря не была нарушена.